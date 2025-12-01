Владимир Путин / © Associated Press

Украине следует сосредоточить все силы на нанесении ударов по стратегическим объектам в России. В частности, по аэродромам и стратегическим бомбардировщикам, чтобы максимально исключить враждебные атаки на украинскую территорию. Удары же по танкерам так называемого «теневого флота» не являются критически важными.

Об этом заявил генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Николай Маломуж для 24 Канала.

По его словам, недавние атаки на танкеры в Черном море, принадлежащие российскому теневому флоту, имели только имиджевый эффект.

«Нужно бить не по судам теневого флота, поскольку попавшие под удар танкеры были пустыми. Их поражение имеет имиджевый эффект, но эти удары на сегодняшний день не являются критически важными», — отметил Маломуж.

Главные цели для ударов

Генерал армии считает, что Украине необходимо сосредоточить усилия на системной работе по стратегическим военным целям на территории РФ.

«Нужно бить по российским аэродромам, по стратегическим бомбардировщикам — ракетами, дронами баллистического типа, которые уже долетали до авиабаз в Энгельсе, Саваслейки», — рассказал Маломуж.

Удары поражают инфраструктуру аэродромов, нефтезаправки и ракетные системы обеспечения. Также под ударами должны оказаться критические объекты военно-промышленного комплекса, обеспечивающие агрессию. Системная работа должна включать уничтожение пусковых установок ракет и дронов.

Обесценение стратегического потенциала

Маломуж объяснил, что именно эти стратегические бомбардировщики (Ту-95, Ту-160) принимают участие в атаках на фронте и мирном населении.

«Удары по ним и по системам их обеспечения обесценят стратегическую составляющую врага и покажут миру, что мы наносим удары по стратегическим ресурсам противника, которые не будут использованы ни против Украины, ни против стран Европы», — отметил экспредседатель СВР.

Он добавил, что уничтожение таких самолетов, как Ту-95 и Ту-160, особенно важно, поскольку Россия не может их быстро построить из-за отсутствия соответствующих технологических средств. Кроме того, такие удары помешают противнику использовать управляемые авиабомбы (КАБы), создающие огромные проблемы на фронте и в прифронтовых регионах.

Генерал армии подчеркнул, что все мощности вооруженных сил, сил специальных операций и СБУ необходимо сосредоточить именно на ударах по этим критическим объектам в России.

Напомним, ранее стало известно, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих «теневому флоту» РФ.

На видео видно, что после попадания оба танкера получили критические повреждения и фактически были выведены из строя.

По мнению экснардепа Александра Черненко, это дает Украине дополнительные козыри в мирных переговорах.