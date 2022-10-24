Есть ли рукоприкладство и дедовщина в украинской армии: объяснение главного сержанта ВСУ

Главный сержант Вооруженных сил Александр Косинский заверил, что в украинской армии уже нет дедовщины.

Украинская армия полностью избавилась от такого негативного явления как дедовщина.

Об этом заявил главный сержант Вооруженных сил Украины Александр Косинский в интервью "Апострофу".

"То, что раньше называлось дедовщиной, вследствие формирования профессиональных вооруженных сил было полностью искоренено из наших коллективов. Возможны остаточные проявления той старой негативной культуры в виде некоторых традиций. Иногда срочника-дембеля с расшитым камуфляжем табуреткой выталкивают за ворота КПП. Это, скажем так, отрывки культуры, носителями которой являются военнослужащие, которые служили в Советском Союзе или в 1990-х. Они тоже угасают потихоньку", — говорит Косинский.

Он подчеркнул, что рукоприкладство уже отсутствует в ВСУ.

"Я не служил в Советском Союзе, я служил в 1990-х. В 1998 году я попал на срочную службу, так у нас эти рудименты Советского Союза еще оставались. Я тоже стал сержантом, не проходя каких-то курсов. Я был срочником, и в этих жестких условиях дедовщины я обнаружил свои определенные качества и характеристики. Командир меня заметил, предложил, меня поставили на должность. Я – сержант, отобранный естественным путем", – отметил Косинский.

Напомним, что в феврале, еще до полномасштабного вторжения РФ, на Банковой митинговали родные срочников, погибших на службе. Родственники были убеждены, что их детей в частях либо довели до суицидов, либо убили.

Читайте также: