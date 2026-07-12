Есть ли сейчас угроза наступления из Беларуси: в ГПСУ оценили ситуацию на границе

Будет ли наступление из Беларуси

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На сегодня украинские пограничники не фиксируют признаков формирования ударной группировки российских войск на территории Беларуси. Угроза наступления с Беларуси сейчас минимальная.

Об этом в эфире «День.LIVE» сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

В ГПСУ сообщили, есть ли риск наступления из Беларуси

В то же время спикер ГПСУ подчеркнул, что Беларусь и дальше находится под влиянием России, поэтому ситуация может измениться в любой момент. По словам Демченко, РФ ожидает большего участия Беларуси в войне, но Лукашенко осознает возможные последствия.

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Именно поэтому Украина непрерывно укрепляет оборонительные рубежи вдоль всей линии белорусской границы.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что РФ может рассматривать территорию Беларуси как способ наращивания ударов по Украине.

Сейчас россияне активнее действуют в Сумской и Харьковской областях.

«За последнее время Харьковская область — это направление, где враг пытается расширить свою зону контроля, непосредственно, если говорить о линии государственной границы Украины. Относительно границы с Беларусью: по состоянию на данный момент, к счастью, ни украинские подразделения, ни Генеральный штаб не фиксируют признаки наращивания ударной группировки рядом с границей Украины», — говорит Демченко.

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Отдельно представитель ГПСУ оценил обстановку в Черниговской области: по его словам, пока там не наблюдается ни активности российских диверсионно-разведывательных групп, ни попыток штурмовых действий.

Несмотря на все, приграничье Черниговской области продолжает страдать от регулярных российских обстрелов.

Россия пытается втянуть Беларусь в войну

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в комментарии для ТСН заявил, что украинское командование готовится к любым вызовам, а потому учитывает даже самые плохие сценарии.

По его словам, Кремль продолжает рассматривать северное направление как одно из возможных для наступления, а российский генштаб по указанию Путина просчитал несколько вариантов действий, в том числе и по повторной попытке захвата Киева или других территорий из Беларуси.

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В то же время Сырский выразил сомнение в том, что Минск вновь открыто предоставит свою территорию в качестве плацдарма для вторжения. По его мнению, военно-политическое руководство Беларуси вряд ли пойдет на такой риск ввиду последних событий.

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