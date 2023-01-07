Есть ли шанс, что Германия предоставит танки Leopard: ответ посла Украины в Берлине

В Германии понимают, что их оружие спасает жизнь украинцев, поэтому есть надежда, что это государство передаст Украине свои боевые танки.

Об этом сказал посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью Wirtschafts Woche.

Макеев отметил, что у Германии есть понимание того, что их оружие спасает жизнь украинцев. Украинский посол добавил, что решение Германии о передаче Украине БМП способствовало общественное мнение в этом государстве. Посол Украины поблагодарил Германию за зенитный комплекс Iris-T и зенитные танки Gepard, уже показывающие "фантастические результаты". Он добавил, что все-таки надеется, что Германия передаст Украине танки.

"Я оптимист. После почти года с начала этого великого российского вторжения многие в Германии наконец-то поняли, что эта война — о существовании Украины и о мире во всей Европе. Мне также приятно, что все больше людей говорят о том, что Украину нужно поддерживать, пока моя страна не выиграет эту войну и не будет бороться за мир в Европе от имени всех европейцев. Это многообещающая отправная точка для правительственных решений — также по поставкам Leopard", — добавил дипломат.

Напомним, в январе 2023 года в федеральном правительстве Германии сообщили, что государство передаст Украине около 40 БМП Marder и одну систему ПВО Patriot в первом квартале 2023 года.

Читайте также: