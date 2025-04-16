Есть ли у армии РФ возможности для большого наступления: мнение майора запаса НГУ

Армия РФ / © Associated Press

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Россияне будут пытаться проводить какие-то наступательные операции.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Как отметил эксперт, количество российской оккупационной армии на линии фронта не изменилось.

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"Напротив, количество личного состава РФ понемногу уменьшается, потому что их возможности привлекать новых военнослужащих с помощью мобилизации и рекрутинга меньше, чем ВСУ уничтожают ежемесячно. Даже уже среднесуточное количество потерь россиян появилось - 1250 оккупантов", - отметил Гетьман.

Он подчеркнул, что россияне не только не могут увеличить количество личного состава, но и имеют проблемы со средствами, ежедневно уничтожающими Силы обороны Украины.

Ежемесячно россияне теряют до 40 тысяч личного состава. Такое же количество примерно они могут набрать каждый месяц.

"Фактически это можно считать отрицательным балансом. Поэтому возникает вопрос: если россияне не могут увеличить количество личного состава, то как они могут проводить большие наступательные операции? То же касается и техники, которая тоже масштабно уничтожается на линии фронта", - добавил он.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны Украины провели успешные контратаки и возобновили позиции возле населенного пункта Возрождения и в Днепроэнергии Донецкой области.