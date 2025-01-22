Есть ли у окупантов ресурсы для открытия еще одного масштабного участка фронта: мнение эксперта

Активность русской армии проходит на многих участках фронта, не только в районе Покровска и Мирнограда, но и в районе Временного Яра, Торецкого, на Лиманском и Купянском направлении. Сейчас у россиян возможностей для открытия еще одного масштабного участка фронта ресурсов маловато.

Такое мнение в интервью OBOZ.ua высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"Если бы они (оккупанты – ред.) имели свободные ресурсы, они бы точно и гарантированно отправили бы их в район Мирнограда или Покровска, чтобы как можно быстрее реализовать кейс оккупации. Но они действуют только силами и средствами, которые им там доступны, группировкой численностью близко 100 тысяч; дополнительные силы и средства они найти не способны", – отметил он.

По его мнению, вероятность активизации боевых действий на юге Запорожской области в ближайшей перспективе не определена, что у россиян недостаточно ресурсов для реализации этих задач.

"Что касается тактических эпизодов, попытки противника организовать более удобные плацдармы на тактическом уровне, пытаться продвигаться вперед на юге Запорожской области, искать там слабые места в нашей обороне — такие варианты отбрасывать нельзя", — признал Селезнев.

Напомним, возле Временного Яра в Донецкой области враг уничтожает все села и подъездные дороги вокруг. Саперы 24-й отдельной механизированной бригады под взрывы вражеских снарядов пытаются расчистить сельскую дорогу для проезда от разбросанных боеприпасов, которыми оккупанты засевают вокруг. Эта работа позволяет проехать как военным, так и немногим гражданским, еще остающимся вблизи города.

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