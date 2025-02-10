Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Есть ли у Путина ресурсы для продолжения войны: в СНБО дали четкий ответ

Есть ли у Путина ресурсы для продолжения войны: в СНБО дали четкий ответ

У Путина достаточно ресурсов для продолжения войны в течение 2025 года, отметили в СНБО / Фото: ТСН.ua

Андрей Коваленко объяснил, какие именно шаги предпринимает страна-агрессор Россия для продолжения активных боевых действий.

У кремлевского диктатора Владимира Путина есть ресурсы для продолжения войны в течение 2025 года, а его чиновники, дипломаты и разведки имеют задачу сделать все, чтобы Россия могла интенсивно воевать в течение 2026 года.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в соцсетях.

Коваленко объяснил, какие именно шаги предпринимает страна-агрессор России для продолжения активных боевых действий.

"У Путина есть ресурсы для продолжения войны в течение 2025 года, а его чиновники, дипломаты и разведки имеют задачу сделать все, чтобы Россия могла интенсивно воевать в течение 2026 года. У Путина увеличивают расходы на пропаганду, в том числе на работу в Европе, Ближнем Востоке, а также пытаются лоббировать решение по избежанию дополнительных санкций", – отметил руководитель ЦПД.

Напомним, израильский военный обозреватель Давид Шарп назвал два мощных инструмента, которые помогут Трампу принудить Путина к переговорам.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация