Есть ли у Путина резерв для существенного продвижения на фронте: мнение эксперта

Президент России Владимир Путин / © ТСН.ua

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Тот тип мобилизации, который сегодня может позволить себе президент России Владимир Путин, не позволяет сразу создать существенное преимущество на фронте в количестве военных.

Такое мнение эксперт по военным вопросам Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий высказал в интервью OBOZ.UA.

Он ответил на вопрос, есть ли у врага резерв для существенного продвижения или активизации на фронте, и может ли Путин позволить себе существенную активизацию.

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«На этот вопрос ответить и просто, и сложно. В чем простота? В том, что Путин не хочет остаться без власти, понимает, что тогда ему придется отвечать. Умереть, как Сталин, не все могут. Это первое. Второе — да, кто-то говорит, что население России 89 миллионов, кто-то говорит, что 140 миллионов. Если 140, то мобилизационный ресурс составляет 13 миллионов, хотя миллион уже фактически уничтожен. Поэтому возникает вопрос, почему людей не призывают?» — высказался Козий.

Он объяснил, что в случае призыва в российскую армию большего количества новобранцев, их нужно во что-то одеть и дать какое-то оружие. Главное для того, чтобы можно было начать призыв, дать людям определенные основания морального плана — ситуацию, которая называется «Вставай, страна огромная».

«А когда такой фактуры нет, приходится ограничиваться подкупом или пробовать обходиться тем небольшим контингентом мобилизационных ресурсов, которые могут себе позволить. Это тот же криминал или граждане РФ, которые идут по определенным основаниям. Но такой тип мобилизации не позволяет сразу создать вопиющее преимущество», — уверен эксперт.

Он акцентировал: «Если же поднимать страну без лозунга „страна огромная“, то может произойти российский бунт. И этого реально опасается Путин».

Напомним, в апреле Россия начала новое наступление на фронте. ТСН.ua собрал все детали о планах Кремля в войне против Украины.