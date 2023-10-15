Есть ли у РФ силы на большой десант на правый берег Днепра: объяснение эксперта

По словам Мусиенко, некоторое время военное присутствие россиян действительно было увеличено на левобережье Днепра.

О форсировании Днепра россиянами на Херсонщине речь пока не идет. Признаков того, что в ближайшее время оккупанты попытаются реализовать крупную операцию по высадке десанта на правый берег, пока нет.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

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По его словам, некоторое время военное присутствие россиян действительно было увеличено на левобережье Днепра.

"Думаю, что это было показательно, для демонстрации того, что Россия может готовить военные операции на правый берег. Это не значит, что они будут их проводить. Плюс наращивание обстрелов. Там идет интенсивная борьба между украинскими и российскими подразделениями за острова", – объяснил аналитик.

Он подтвердил, что ВСУ проводят там определенные рейды на лодках, катерах, чтобы поражать врага на левом берегу и искать возможности для плацдарма. Враг тоже активизируется такими операциями, успеха нет. Потому россияне сейчас концентрируются на обстрелах.

"О форсировании Днепра, наступательных действиях с левого на правый берег сейчас речь не идет. Не видно того, что это может произойти", – считает Мусиенко.