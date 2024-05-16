Есть ли у России силы, необходимые для прорыва в Харьковской области: командующий НАТО дал ответ

Кристофер Каволи отметил, что в ближайшее время ожидается серьезное улучшение ситуации с боеприпасами в Украине.
У России нет достаточных сил, необходимых для стратегического прорыва в Харьковской области.
Об этом заявил верховный главнокомандующий НАТО в Европе Кристофер Каволи, выступая после встречи в Брюсселе, передает Sky News.
Каволи уверен, что украинские войска смогут удержать свои позиции в северо-восточном регионе, где Россия начала неожиданное новое наступление почти неделю назад.
Главный военный командующий НАТО также отметил, что в ближайшее время ожидается серьезное улучшение ситуации с боеприпасами в Украине.
Кристофер Каволи признал сложную ситуацию для ВСУ, заявив, что задержка поставок оружия привела к негативным последствиям.
Напомним, в Волчанске оккупанты расстреливают местных жителей, которые отказываются выполнять их приказы.
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