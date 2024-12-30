Есть ли у россиян силы для прорыва позиций ВСУ и выхода на городские границы Херсона и Запорожья: военный эксперт дал ответ

Россияне будут постоянно пытаться улучшать свое тактическое положение, чтобы держать нашу линию боевого столкновения в напряжении и не позволять нам опрокидывать резервы.

На оккупированных территориях, в частности, Херсонщины и Запорожья, россияне продолжают накапливать силы.

Об этом рассказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире "Эспрессо".

"Туда даже заходили подразделения Росгвардии, которые проводят фильтрационные мероприятия, в частности, в населенном пункте Олешки. Они ищут украинских диверсантов и постоянно пытаются осуществлять накопление сил. На оккупированных территориях также проходит частичное согласование войск перед отправкой в зону боевых действий. На Херсонском направлении россияне ранее накопили около 300 лодок, очевидно, готовясь к возможных форсировочных операций. Однако сил для стремительной атаки и быстрого захода в город Херсон у них нет, поскольку там работает наша артиллерия. Многие блогеры сообщали, что часть этих лодок оккупанты сами уничтожили, не желая идти на верную смерть", – сообщил он.

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Россияне будут пытаться захватывать острова в устье Днепра, чтобы размещать там свои наблюдательные пункты и операторов FPV-дронов, охотящихся на гражданских жителей. То же касается и Запорожского направления, говорит Жмайло.

"Россияне постоянно будут пытаться улучшать свое тактическое положение, чтобы держать нашу линию боевого столкновения в напряжении и не позволять нам опрокидывать резервы. Первые два города, которые стоят у них на пути, это Орехов и Гуляйполе, которые они хотят овладеть созданием удобных плацдармов. Но сил для стремительного прорыва городов у россиян точно нет. но используют мало техники, поскольку основные силы сосредоточены на Покровско-Кураховском и Купянско-Лиманском направлениях. Там они пытаются штурмовать малыми группами и использовать технику для огня с закрытых позиций", – резюмировал военный эксперт.

Напомним, оккупационная армия РФ активизировала обстрелы Херсонской области и работу своих диверсионно-разведывательных групп. В частности они пытаются закрепиться на территории, которую контролируют украинские Силы обороны.

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