Есть ли у россиян возможности для широкомасштабного наступления образца 24 февраля: ответ эксперта

По словам Вадима Денисенко, в течение последней недели мы фиксируем увеличение количества информационно-психологических операций россиян, где они забраcывают самые разные планы.

На сегодняшний день возможности широкомасштабного наступления образца 24 февраля у России нет.

Об этом сообщил директор Украинского института будущего, бывший советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона.

"Если мы говорим о широкомасштабном наступлении в пределах того, что было 24 февраля, то по состоянию на сегодняшний день, судя по всему, у россиян просто нет сил и нет возможности это сделать. Хотя в течение последней недели мы фиксируем увеличение количества информационно-психологических операций россиян, где они забраcывают самые разные планы. По состоянию на данный момент возможности широкомасштабного наступления образца 24 февраля у России нет", — сказал эксперт.

Денисенко также отметил, что вероятность наступления с территории Беларуси с севера пока тоже выглядит низкой.

"Мы должны понимать, что для того чтобы создать ударный кулак, нужно примерно в районе одного месяца. Поэтому это невозможно сделать за один день, и даже за неделю. Поэтому если начнется накопление войск, техники, боеприпасов на территории Беларуси, это все равно мы увидим", — сказал он.

Эксперт отметил, что наступление россиян по сути уже началось – подобные попытки есть на территории Донбасса.

"Очевидно, что нужно еще смотреть на Луганщину и, возможно, нужно будет смотреть на юг Украины, прежде всего это направление в сторону Запорожья и Павлограда", — резюмировал Вадим Денисенко.

Напомним, военный эксперт генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что Россия уже заводит мотострелковую дивизию на территорию Украины. Это может свидетельствовать о начале крупной наступательной операции.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что большое наступление главы Кремля Путина провалится, как и предыдущее.

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