Есть ли у Украины реактивные пехотные огнеметы с термобарическим эффектом: ответ эксперта

Украина имеет реактивные пехотные огнеметы с термобарическим эффектом (РПО-16). Огнемет используется во время боевых действий.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"У нас есть реактивный пехотный огнемет РПВ-16. Он на вооружении. Мы начали его производство в 2016 году. Он большой и одноразовый. Применяется как РПГ-22, РПГ-18 (так называемая "Муха") в пластиковом тубусе. Но он одноразовый. Гранату надо выстреливать. У него прицельная дальность составляет 600 метров, а максимальная дальность — до 1000 метров. Огнеметы используются, но на сегодня их точное количество у нас не указано. С 2017 года он производится. До полномасштабного вторжения РФ в Украину насчитывалось около 1000 штук на вооружении в ВСУ. Действительно, огнемет обладает термобарическим эффектом и используется в ходе ведения боевых действий", — сказал эксперт.

Как известно, госконцерн "Укроборонпром" разработал и опробовал новый образец оружия с эффектом объемного взрыва – пехотный огнемет РПВ-16.

РПВ-16 – реактивный пехотный гранатомет, снабженный реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. Это переносное оружие, способное уничтожать противника даже за мощными укрытиями. По своему фугасному действию граната РПВ-16 калибром 93 мм эквивалентна артиллерийскому снаряду большого калибра.