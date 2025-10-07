Есть ли у Украины шанс выиграть войну: аналитик The Atlantic ответил

Украинские военные компенсируют нехватку людей технологиями и умной тактикой / © ТСН.ua

Украина держит оборону и истощает армию РФ, быстро учится воевать более эффективно, так что имеет шансы победить в войне.

Об этом говорится в аналитическом материале The Atlantic.

Как отметил автор Роберт Ф. Уорт, несмотря на дефицит человеческого ресурса, у Украины есть шансы победить в войне на истощение, а Россия теряет время.

По оценке Уорта, России не удалось реализовать план по захвату ряда стратегических городов и логистических центров на северо-востоке Украины. Для этого, по его словам, Кремлю понадобились бы годы интенсивных боев, учитывая последовательные успехи украинских сил в впечатлении тыловых баз и топливной инфраструктуры РФ.

«Путин фактически признал поражение, когда в августе требовал от Украины добровольно передать весь регион, но это предложение не имело никаких шансов», — подчеркивает автор.

Журналист отмечает, что украинские офицеры ищут пути компенсировать нехватку личного состава, полагаясь на инновационные технологии. Одним из ключевых факторов стала масштабная модернизация дроновых подразделений, позволяющих удерживать преимущество в разведке и точечных ударах.

Командиры также усиливают эффективность обороны благодаря более осторожному использованию артиллерии, более точному планированию перемещений войск, а также усовершенствованным схемам ротации.

По словам одного из украинских командиров, на которого ссылается автор, главная задача — избегать прямых боев, чтобы сохранить жизнь солдат и постепенно истощать противника.

Уорт отмечает, что если девять месяцев назад ситуация на фронте выглядела критически — с задержками снабжения оружием и российскими «мясными штурмами», то сейчас Украина демонстрирует зрелость и гибкость, адаптируясь к условиям долговременной войны.

«Россия не способна победить, если Запад не сдастся», — подчеркнул бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес в комментарии The Atlantic.

Таким образом, время, которое недавно работало в пользу России, постепенно склоняется на сторону Украины, резюмирует журналист.

Несмотря на трудности с мобилизацией, украинцы до 25 лет проявляют высокую мотивацию и устойчивость, становясь одним из главных ресурсов в длительной борьбе за независимость.

Напомним, президент США Дональд Трамп тем временем заявил, что принял решение по Tomahawk .

В Кремле уже отреагировали. Там заявляют, что ситуацию на поле боя это не изменит.