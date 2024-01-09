Есть ли у Украины шанс выиграть войну в 2024 году: генерал Ходжес назвал факторы

Он счатает, что войну с Россией можно было выиграть и в прошлом году, но на Западе не приняли для этого нужные решения.

2024 год может стать решающим в войне Украины проти России, если США и их союзники так решат.

Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке и военный эксперт Бен Ходжес, передает Еrr.

"Этот год может стать решающим, если США и их союзники решат, что он будет решающим. Это не означает, что война будет выиграна в этом году", – говорит генерал.

Он счатает, что войну с Россией можно было выиграть и в прошлом году, но на Западе не приняли для этого нужные решения.

"К сожалению, я не вижу, чтобы в настоящее время принимались необходимые решения", – отметил Ходжес.

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Эксперт обратил внимание, что РФ зависит от Ирана в вопросе поставки беспилотников "Шахед".

"Это, в свою очередь, тоже кое-что говорит о российской оборонной промышленности. И если бы Запад ввел соответствующие санкции, оказал бы давление на Китай, чтобы тот прекратил поддержку России, и принял бы меры, препятствующие поставкам боеприпасов из Северной Кореи, то Украина смогла бы выиграть войну", – уверен он.

Ходжес напомнил слова Владимира Зеленского, который говорил, что Украина должна улучшить свою оборонную промышленность, чтобы повысить свои возможности.

"Хотя это надо было сделать уже в 2014 году, после начала войны", – подытожил Бен Ходжес.

Ранее генерал Ходжес назвал виновных в провале контрнаступления ВСУ.

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