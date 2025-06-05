Есть ли угроза для Украины со стороны Беларуси: Демченко о накоплении войск у границы

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко / © Госпогранслужба Украины

Реклама

Пока непосредственной угрозы прорыва государственной границы Украины со стороны Беларуси нет. Украинские защитники не фиксируют скопление войск или соответствующих подготовительных действий, но ситуация постоянно находится под пристальным контролем разведки и пограничной службы.

Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона «Единые новости».

«По состоянию на данный момент, какого-то скопления сил и средств, создания или начала формирования какой-то группировки на территории Беларуси не фиксируется. По линии границы непосредственно на границе с Беларусью крайне отличная ситуация, чем это сейчас на границе с Россией будет оставаться угрожающим», — отметил представитель.

Реклама

По его словам, Беларусь и РФ уже начали подготовку к общим военным учениям, которые состоятся в белорусском пограничном.

«Активная фаза учений запланирована на сентябрь. Именно в это время могут привлекаться подразделения армии России, которые будут переброшены на территорию Беларуси под видом этих учений. И именно в это время риск для нашей страны значительно вырастет. Но за этим всем, конечно, следят подразделения украинской разведки, Министерства обороны и Государственной пограничной службы для того, чтобы анализировать и понимать, насколько ситуация может быть угрожающей, и чтобы мы вовремя могли отреагировать на любые изменения, в том числе и на этом направлении», — пояснил Демченко.

Он добавил, что в этой ситуации главная задача ГНСУ — продолжать наращивать оборонные возможности как непосредственно по линии границы, так и пограничные.

«Должны наращивать инженерно-фортификационные укрепления, для того чтобы украинские защитники всех частей сил обороны, которые находятся на этом направлении, имели все возможности отразить любую атаку и противодействовать угрозе, которая может идти с территории Беларуси», — подчеркнул Андрей Демченко.

Реклама

Напомним, эксспикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что ушибы по железнодорожной инфраструктуре на территории Брянской области России имеют признаки продуманных превентивных действий и могут свидетельствовать о подготовке эффективных операций украинской армии. Это повлияет на ситуацию в Черниговской области, ведь разрушение железной дороги лишает врага возможности атаковать с севера.