Есть ли угроза для Запорожья после подрыва Каховской ГЭС: что с водой

В прудах-охладителях Запорожской АЭС уровня воды пока достаточно.

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня для жителей Запорожья нет угрозы обеспечения водой.

Об этом директор Департамента гражданской защиты населения Запорожской ОВА Андрей Булавинов сообщил на брифинге.

Он уточнил, что подрыв Каховской ГЭС не привел к проблемам водоснабжения в Запорожье, ведь водозабор расположен в верхнем бьефе Днепра.

"Для жителей Запорожья нет угрозы обеспечения водой. Забор воды в нижнем бьефе есть в районе села Беленькое, там около 500 человек. У них есть запасные емкости для воды на случай ухудшения ситуации. Ситуация контролируемая", — рассказал Булавинов.

Он добавил, что до 5 июня в пределах Запорожья наблюдался максимальный уровень воды как в верхнем, так и в нижнем бьефах. Запасы воды есть.

Глава Департамента ГЗ также проинформировал, что Днепровская ГЭС выравнивает уровень воды. Каскад ГЭС регулирует свои водосбросы.

По данным Булавинова, в прудах-охладителях Запорожской АЭС уровня воды пока достаточно.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня, в результате чего станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит. В Херсонской области фиксируется затопление населенных пунктов.

С подконтрольной Украине части Херсона началась эвакуация населения. "Укрзализныця" запустила первый эвакуационный поезд из областного центра, который отправится в 12:00.

По оценкам местных властей, критическое повышение уровня воды в реке Днепр ожидается около 11:00.

В результате этого преступления россиян без питьевой воды могут остаться Херсонщина и оккупированный Крым, есть угроза и для Запорожской АЭС. Не исключено уничтожение биосферы.

Добавим, что из-за подрыва Каховской ГЭС президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

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