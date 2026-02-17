Есть ли угроза для Запорожья: военный откровенно рассказал о ситуации на Гуляйпольском направлении

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Силы обороны Украины проводят сложную стратегическую оборонную операцию в Запорожской области, совмещая ее с эффективными контратаковыми действиями. В частности, украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию и перейти к вытеснению врага на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Об этом рассказал военнослужащий Сил ТРО ВСУ Александр Мусиенко.

По словам военного, российское командование еще с осени 2025 года определило Запорожское направление как одно из приоритетных. Оккупанты долгое время накапливали ресурсы, проводили перегруппировку и подтягивали резервы.

Для реализации своих амбиций враг перебросил часть подразделений группировки войск «Днепр» с левобережья Херсонщины. Среди них были как рядовые части, так и элитные десантные соединения.

Главной целью россиян было наступление сразу с трех направлений:

Александровского; Ореховского; Гуляйпольского.

Перед захватчиками стояла цель выйти и создать оперативные угрозы Запорожью. Это нужно было, чтобы таким образом поднять информационный шум, психологический эффект от операции, попытаться продавить ВСУ и добиться продвижения», — объяснил Мусиенко.

Что сделали ВСУ

Ситуация на определенном этапе была угрожающей: у врага были тактические успехи в районе Гуляйполя, он сумел вклиниться в оборону и попытался обойти украинские позиции с флангов, двигаясь на север. Это создавало реальную опасность выхода оккупантов на оперативное пространство.

Однако украинскому командованию удалось вовремя отреагировать на угрозу. ВСУ начали контрдействия, направленным на улучшение тактического положения и недопущение дальнейшего продвижения противника.

«К счастью, удалось избежать прорыва и обвала фронта, стабилизировать линию обороны на этом направлении», — отметил военнослужащий.

Сейчас на указанных участках продолжаются активные бои. Украинские защитники выполняют задачи по постепенному вытеснению врага с занятых рубежей. Главный результат уже достигнут: стремительный прорыв россиян остановлен, а угроза непосредственного приближения к Запорожью нивелирована.

Напомним, в течение пяти дней украинские силы освободили более 200 квадратных километров территории, что стало самым высоким темпом продвижения ВСУ за последние примерно 2,5 года полномасштабной войны. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на анализ данных Института изучения войны. Информацию также распространили международные медиа, в частности, France 24.

По оценкам аналитиков, основная часть освобожденных территорий расположена к востоку от Запорожья — на направлении, где российские войска имели тактические успехи еще с лета 2025 года. Кроме того, продвижение украинских подразделений фиксируется на Харьковском, Константиновском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Эксперты связывают успех операции, в частности, с нарушением систем управления российских войск из-за масштабных сбоев спутникового интернета, который оккупанты использовали для координации дронов и связи между подразделениями.

Это продвижение называют самым большим изменением линии фронта со времени летнего контрнаступления 2023 года, что свидетельствует об активизации действий ВСУ сразу на нескольких ключевых участках.