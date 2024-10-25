Есть ли угроза масштабного наступления россиян на Запорожье: о чем предупреждают военные

Российские военные почти ежедневно атакуют Запорожье управляемыми авиационными бомбами. Местные и областные власти региона вместе с военными нарабатывают оборонные решения. Враг понимает, что после смены погоды наступать будет уже сложно. Кроме того, ресурсы, выделенные РФ на кампанию-2024, иссякают.

ТСН.ua собрал все, что известно о возможном наступлении на Запорожье.

14 октября 2024 советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что на временно оккупированной части Украины зафиксировали движение колонн российских грузовиков в сторону Запорожского направления. По его словам, это делается для подготовки к новому наступлению на территорию Запорожской области.

В то же время 2 октября 2024 года военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что россияне уже исчерпали свой наступательный потенциал на Запорожском направлении. Также, по его словам, начнутся дожди, поэтому совершать наступательные действия будет очень тяжело.

Российские военные готовятся к штурмам в районе Приютного Пологовского района, сообщил на днях спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По данным разведки, захватчики там накапливают личный состав. Недавно в этот регион доставили 25 баг, которые российская армия использует для штурмов малыми группами, отметил Волошин.

"На некоторых направлениях – возле Приютного, возле Роботино, противник собирает так называемые штурмовые группы, собирает личный состав для проведения штурмовых действий. То есть небольшие группы пехоты, которые будут штурмовать наши позиции. На Курск враг перевел только определенные подразделения и определенных специалистов. Количество сил и средств на юге Украины на этом направлении фактически не изменилось. Можно сказать, что проводят ротации, производят пополнение тех подразделений и группировок, которые здесь находятся, на 3-2 тысячи за неделю. Это идет пополнение тех потерь, которые противник несет этом направлении. Это не идет наращивание и увеличение сил и средств", – объяснил он.

Для того чтобы осуществлять масштабное наступление на Запорожье, российским войскам нужно собрать значительное количество сил и средств в регионе, говорит спикер. Пока таких признаков нет.

Майор ВСУ Валерий Прозапас считает, что в настоящее время российские оккупанты готовятся к новому наступлению в Запорожской области.

По его мнению, ожидаемо то, что россияне будут пытаться более интенсивно атаковать Запорожье после того, как они продвинулись на Донецком направлении. Он предположил, что в ближайшее время именно это направление может стать одним из самых горячих на фронте.

"Помним, что Путин внес Запорожье в Конституцию РФ, где оно значится как российское. Конечно, нам (Украине – ред.) нужно уделять там максимальное внимание", — предостерег он.

Комбат 31-й ОМБр ВСУ "Риддик" информировал, что российские оккупанты пытаются собрать силы для штурмов в Запорожской области. Однако до того, как вражеские бойцы предпримут попытку наступления, по ним наносят удары.

Что говорят аналитики

Военный эксперт Дмитрий Снегирев не исключает, что российская армия преследует цель продвижения именно вглубь территории Запорожской области. Это политическая цель, которую хотят достичь в Кремле. Россия пытается захватить как можно больше территорий, чтобы улучшить свои позиции в возможных переговорах, считает Снегирев.

От Угледара в Запорожском направлении активизировались боевые действия. Об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, пишет "Эспрессо".

"Сейчас есть несколько направлений, где враг пытается пробить нашу оборону. Если посмотреть сводку DeepState и Генштаба ВСУ, то видим попытки противника продвигаться возле Часов Яра, на Лиманском направлении, также попытки действовать от захваченного Угледара. Вспоминая об Угледаре, знаем, что было два направления — продвижение в сторону Курахового и западнее Золотой Нивы. Именно на Запорожском направлении, где Угледар был таким углом для Донбасского и Запорожского фронтов, активизировались боевые действия", — отметил военный эксперт.

Сергей Згурец отметил, что пока нет полной информации о продвижении врага на Запорожском фронте. Теперь называют только населенные пункты, где могут возникнуть предпосылки движения врага в сторону Великой Новоселки.

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что вражеские войска, сражавшиеся в Угледаре, с большой вероятностью пойдут дальше в Донецкой области — Торецк, Покровск, Курахово. Однако наступление в Запорожской области также возможно, но для этого россиянам нужно решить много вопросов.

Последствия вражеских обстрелов / Фото: Associated Press

Военный обозреватель Александр Коваленко призывает не воспринимать усилившиеся обстрелы Запорожья как подготовку к наступлению на город. Если бы Россия собиралась делать это, она не целилась бы в жилые кварталы — а здесь мы наблюдаем просто привычный кровавый террор.

В западных СМИ также пишут об обстрелах города.

"Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что следующей целью России может быть наступление на город Запорожье, крупный промышленный центр на юге Украины рядом с оккупированной Россией атомной электростанцией", — говорится в материале The Economist.

Журналисты также подчеркнули, что дела на поле боя "выглядят мрачно", поскольку Россия добивается значительного прогресса, наступая одновременно в нескольких точках вдоль 1000-километровой линии фронта, несмотря на потрясающе высокие потери — 600 000 погибших и раненых.

Оккупанты терроризируют Запорожскую область / Фото: Associated Press

Ранее разведка Британии отметила, что после захвата города Угледар в Донецкой области силы РФ, скорее всего, продолжат наступление.

"Очевидно, российские войска попытаются продолжить наступление в ближайшие недели. На западе одной из вероятных целей является Большая Новоселка в сторону Запорожья по шоссе T0509. В 8 км к северу находится Богоявленка", — отметили в британской разведке.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров считает, что "Россия наносит постоянные удары по городу из-за бессилия". Поскольку украинские военные не дают шанс оккупантам продвинуться на линии фронта.

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