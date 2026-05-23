Есть ли угроза наступления из Беларуси: эксперт откровенно рассказал о ситуации на границе

Белорусская граница

На границе с Украиной со стороны Беларуси собрано небольшое количество военнослужащих, которые не несут угрозы полноценного вторжения.

Такое мнение высказал Алексей Гетьман, ветеран росийско-украинской войны, майор в отставке.

«Даже если 1% угрозы, то это угроза, и нужно на нее реагировать. Но такого, чтобы там была какая-то концентрация или подготовка уже непосредственно боевых подразделений к штурмам, к пересечению границы, таких признаков нет», — сказал Гетьман.

Он отметил, что подготовка есть, но ту группировку, которая находится недалеко от украинских границ, не стоит считать серьезной силой.

Какова вероятность наступления

Гетман оценил возможность широкого наступления из этого региона не более чем в 3-5%. В то же время, он допустил возможные провокации на этих участках.

«К осени возможно, что они накопят силы, подготовятся. И тогда, когда мы это увидим, можно будет анализировать, что они планируют сделать, и как-то реагировать на это», — добавил эксперт.

По словам Гетьмана, на сегодняшний день и в ближайшие недели, если не месяцы, угроза вторжения очень мала. В то же время он отметил необходимость усиливать оборонные возможности именно в этом направлении.

Угроза наступления из Беларуси — последние новости

Напомним, 18-21 мая Россия и Беларусь проводили совместные ядерные учения, что доказывает намерения Кремля использовать Минск для будущих российских военных операций. Аналитики Института изучения войны отмечают, что РФ может произвести новую военную операцию с территории Беларуси.

Также начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики Карел Ржегка заявил, что Россия пытается запугать Запад и НАТО своими военными учениями и ядерной риторикой, однако союзники не боятся такого бряцания оружием.

В то же время генерал подчеркнул, что Россия и Беларусь остаются непредсказуемыми, поэтому угрозу возможных действий с севера нельзя полностью исключать. По его словам, Украина сейчас гораздо сильнее, чем в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

