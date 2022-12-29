Есть ли угроза наступления оккупантов на Запорожском направлении: ответ Генштаба

В Генштабе заверили, что внимательно отслеживают передвижение подразделений противника.

Угрозы создания наступательной группировки оккупантов на Запорожском направлении пока нет.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ генерал Алексей Громов.

"Перемещение подразделений противника мы отслеживаем. В настоящее время существенной угрозы создания наступательной группировки на Запорожском направлении нет", — заверил он.

По словам Громова, командование оккупантов перебрасывает подготовленные подразделения мобилизованных на захваченные территории, выводя подразделения, понесшие потери.

Отметим, что вчера представитель сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин говорил, что на Запорожском направлении есть признаки создания новых, более мощных подразделений. Впрочем, признаков формирования ударной группировки, способной вести наступательные действия, пока нет.

Ранее в Генштабе сообщили, что ВСУ нанесли удары по оккупантам в Запорожской области.

Когда ждать деоккупацию захваченной части Запорожской области

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Украина может освободить Мелитополь до января 2023 года.

Военный эксперт Олег Жданов проанализировал, какова вероятность контрнаступления ВСУ на Мелитополь.

В свою очередь Институт изучения войны (ISW) оценил возможность нового наступления российских войск в Запорожской области зимой.

Обстрел регионов к утру 29 декабря: россияне ночью обстреляли Запорожье и Харьков

Читайте также: