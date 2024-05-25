Есть ли угроза наступления РФ на Сумщину – какая там ситуация и что говорят пограничники

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что у оккупационных войск России на Сумском направлении не зафиксирована группировка, которая могла бы достичь стратегических целей. Но нужно быть готовыми к любым действиям врага.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Демченко также добавил, что пограничники остаются неотъемлемой силой обороны и в Харьковской области.

"Наши подразделения находятся на Волчанском направлении и вместе с другими Силами обороны отражают все попытки врага продвинуться вглубь нашей территории. Противник очень активно использует огневые средства, чтобы наносить поражение как по самому Волчанску, так и по расположению военнослужащих ГПСУ. Это и артиллерия, и активное использование врагом авиации. Но даже несмотря на то, что сложно, ребята продолжают удерживать свои позиции и максимально наносить поражение врагу, в том числе применяя дроны и артиллерию и другие средства, которые у нас есть на вооружении", - прокомментировал представитель Госпогранслужбы.

Напомним, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин рассказал, что в Сумской области оккупанты могут открыть еще один фронт.

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