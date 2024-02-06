Есть ли угроза наступления РФ на юге с целью отрезать Украину от моря: Жданов дал ответ

Олег Жданов отметил, что группировка войск РФ "Днепр", которая ведет боевые действия на этом направлении уже полгода, не смогла ликвидировать украинский плацдарм.

Угроза наступления РФ на юге с целью отрезать Украину от моря теоретически существует, но это маловероятно.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире "Киев-24".

"Вероятность такая теоретически существует, но на сегодняшний день она фактически равна нулю. Дело в том, что мы расширяем плацдарм. Да, мы не можем расширить его в глубину, но в ширину мы пытаемся его расширить от Каховки до Олешек. И на сегодняшний день и группа войск ("Днепр" она называется) у россиян, которая ведет боевые действия на Херсонском направлении, она уже полгода как не может ликвидировать этот плацдарм. А тем более что правый берег реки Днепр выше левого, так географически сложилось, и форсировать Днепр для них это будет невыполнимая задача", – рассказал он.

Эксперт отметил, что группировка "Днепр" обеспечивается по остаточному принципу, ведь основные усилия РФ сосредоточены на востоке Украины.

"Тем более что группа войск "Днепр" на сегодняшний день обеспечивается фактически по окончательному принципу. Основные усилия они все же на востоке Украины пытаются претворить в жизнь. Сегодня это Лиманское, Авдеевское, Марьинское направления", – объяснил Жданов.

Напомним, РФ стягивает много войск на фронт, но ей может не хватить оружия на всех.

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