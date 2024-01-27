Есть ли угроза наступления РФ с севера: спикер Сухопутных войск Фитьо ответил

Пока не наблюдаются признаки подготовки оккупантов к наступлению на Харьков.

Об этом рассказал пресс-офицер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телеканала "Эспрессо".

Он говорит, что сейчас война продолжается в так называемом "онлайн-режиме".

"Количество российских войск, находящихся на северной границе, отслеживается. Создать скрытые перемещения сил и средств для обеих сторон практически невозможно", — отметил он.

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Тем временем на северной границе осуществляется укрепление.

"Есть силы и средства, проводится инженерное оборудование границы. Поэтому для харьковчан угрозы с севера нет", — добавил он.

Российские кафиры значительно увеличили количество наступательных и штурмовых действий – вторые сутки подряд враг проводит по 50 боевых столкновений ежедневно.

Тем временем британские аналитики проанализировали ситуацию на поле боя , в частности продвижение российских войск.

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