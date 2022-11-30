Есть ли угроза наступления РФ со стороны Брянской и Курской областей – объяснение эксперта

По словам Жданова, на этом направлении ударных группировок врага пока нет.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал, есть ли скопления российских войск на территории Курской и Брянской областей и есть ли угроза вторжения на этих направлениях.

Об этом он сказал в своем youtube канале.

По словам Жданова, по направлению россияне не стягивают войска, но постоянно держат определенный контингент.

"Мы за ними следим. Есть две (российские. – Ред.) БТГР, которые двигаются вдоль границы и ведут огонь по нашей территории. Скопление или формирование ударных группировок или подтягивание резервов наша разведка не наблюдает. Там продолжается постоянное перемещение войск: из России в Беларусь и наоборот. Но в самих этих областях ударных группировок нет", – отметил эксперт.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне продолжают удерживать военные подразделения в приграничных районах Белгородской области и обстреливают приграничную Сумщину.

Напомним, недалеко границы с Беларусью на железнодорожном пути в Брянской области России произошел взрыв, в результате которого на время сопряжение этой ветвью между государством-агрессорой и Беларусью было прекращено.

Вчера, 29 ноября, в Курской области прогремели взрывы. Кроме того, в октябре местный губернатор Роман Старовойт заявил, что в Курске начали устанавливать усиленные линии обороны.