Есть ли угроза наступления со стороны Беларуси: генерал Наев оценил ситуацию

В настоящее время Беларусь не создала наступательную группировку, но ситуация может измениться.

В настоящее время на территории Беларуси недостаточно сил для проведения наступления на территорию Украины, в частности, на Черниговскую область.

Об этом рассказал экскомандующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии "Суспільному".

Генерал прокомментировал сообщения о развертывании дополнительных медицинских отделений в Гомельской области и стягивание 1000 белорусских военных на границу с Украиной, недавно опубликованные оппозиционными белорусскими пабликами.

"Любой военный должен трезво оценивать ситуацию, складывающуюся на том или ином направлении. Развертывание отдельных элементов еще должно быть подкреплено наличием силы, которая может проводить такие наступательные действия. Пока таких сил у врага нет, он такие группировки не создал. Но это не значит, что этого не может произойти в будущем", — отметил Сергей Наев.

По его словам, украинская разведка не фиксирует подготовку к наступательным действиям со стороны белорусской армии.

"Анализ тех сил, находящихся на территории Республики Беларусь, их психологического состояния и готовности проводить наступательные действия по состоянию на эту минуту, не свидетельствует о непосредственной подготовке к наступательным действиям. Что будет дальше — увидим", — отметил генерал.

Напомним, Беларусь остается под влиянием России, так что это направление будет оставаться для Украины угрожающим. В то же время, украинская армия не сообщает о перемещении техники или живой силы вблизи границы с РБ. Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию на границе.

Читайте также: