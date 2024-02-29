Есть ли угроза нового наступления РФ на Киев, Чернигов или Одессу: военный ответил

По мнению "Шершня", такие разговоры – это ИПСО противника, направленная на людей, которые не сильно причастны к фронту.

Заявления об угрозе нового наступления РФ на Харьков, Киев, Чернигов или Одессу – это очень хорошо проработанная информационно психологическая атака врага.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал разведчик на позывной "Шершень", оператор боевого комплекса БпЛА "Сыч".

"По моему мнению, это очень хорошо проработанная информационно-психологическая атака противника на людей, которые не сильно причастны к фронту и не понимают общей картины происходящего", – говорит военный.

"Шершень" подчеркнул, что на самом деле опасность для Украины всегда будет, пока Россия и ее войска существуют.

"Это не что-то новое, о чем украинские военные не знают. И мы готовы к этому, мы уже не те, что два года назад. Поэтому переживать по этому поводу не стоит", – подытожил он.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов оценил возможность наступления РФ с севера.

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