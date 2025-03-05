Есть ли угроза нового наступления россиян: эксперт ответил

Количество добровольцев в российской армии уменьшается, однако оккупанты пытаются поощрить их финансовыми выплатами.

Российские войска продолжают накапливать резервы для новых наступательных действий в Донецкой области, в частности на Лиманском направлении.

Об этом в эфире Radio NV сообщил военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, вероятность масштабного наступления сохраняется.

"Эта вероятность сохраняется. Что касается резервов, то россияне пошли по самому простому пути и уменьшают подготовку новобранцев, благодаря чему они пытаются за несколько месяцев сформировать резервы", – сообщил эксперт.

Это приводит к низкому качеству личного состава, что оккупанты компенсируют тактикой "мясных штурмов".

В то же время, ситуацию в районе Покровска удалось стабилизировать, поэтому враг ищет слабые места и сосредотачивает усилия на Лиманском направлении.

"Для подкрепления этих боевых действий они начали массированные обстрелы и бомбардировки Константиновки, Краматорска. И там регулярно мы слышим, что гибнут гражданские люди", – добавил он.

Напомним, СБУ задержала еще двух российских агентов в Донецкой области. Они наводили российские удары на Славянск и Краматорск.

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