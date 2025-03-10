Есть ли угроза окружения украинских сил на Курщине: Сырский ответил

Сырский уверяет, что в настоящее время угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет.
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сегодня работал в операционной зоне группировки войск "Курск". Он заверил, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью находится под контролем Сил обороны Украины.
Слова главкома Сырского передает пресс-служба Генштаба ВСУ.
"Низки населенных пунктов на линии границы, названия которых фигурируют в реляциях российских пропагандистов, уже фактически не существует – они разрушены огневым влиянием агрессора", – говорит главком ВСУ.
Сырский уверяет, что, несмотря на вовлечение в наступательные действия значительного количества российских войск, усиленных северокорейской пехотой, РФ несет значительные потери в живой силе и технике. Только в районе Плехового за четыре дня боев враг потерял фактически батальон пехоты, утверждает генерал.
По словам главкома ВСУ, отдельные ДРГ и малые пехотные группы противника, пытающиеся проникать на территорию Украины, уничтожаются огневыми средствами украинских войск благодаря заранее созданной системе обороны.
"На месте принял решение об усилении нашей группировки необходимыми силами и средствами, в частности РЭБом и беспилотной составляющей. Пока угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения осуществляют своевременные мероприятия по маневру на выгодные рубежи обороны", — уверяет Александр Сырский.
Ранее сообщалось, что на Курщине враг снова массово использует солдат из КНДР.
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