Есть ли угроза окружения ВСУ к югу от Курахового: что говорят военные

Оккупанты пытаются действовать малыми штурмовыми группами.
Речь не идет об окружении украинских военных южнее Курахового на Донетчине.
Об этом заявил представитель прессслужбы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский.
"Оперативное окружение пока быть не может. Подразделения Сил обороны делают все возможное, чтобы не допустить опасную ситуацию. Командование осведомлено в ситуациях, принимает все необходимые меры для ликвидации врага.
По его словам, оккупанты пытаются атаковать малыми штурмовыми группами — три-пять человек, чтобы подойти к позициям. Впрочем, россиян уничтожают за 5 – 2 км до линии боевого столкновения. В частности, за счет дронов, корректирующих артиллерию, отмечает Орест Дрималовский.
Он также добавил, что большое количество подразделений Сил обороны пытаются обеспечить ту группировку, которая еще держит оборону в самом городе. В частности, ведутся активные бои за главную транспортную артерию – трассу Курахово-Запорожье.
Отметим, что аналитики DeepState ранее сообщали о продвижении в районе Славянки и Янтарного — южнее Курахового.
Напомним, в РФ заявили о "захвате" Курахового. В то же время в ВСУ сообщают о боях в городской застройке.
Также военный эксперт Сергей Грабский рассказал, кто сейчас контролирует город в Донецкой области. По его словам, украинские Силы обороны остаются в административных границах города Курахово, но сам населенный пункт практически находится под контролем российских оккупационных войск.
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