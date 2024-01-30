Есть ли угроза остаться без помощи ЕС и США и в чем реальная проблема: экономист дал ответ

В Украине в 2024 году в экономическом плане все будет примерно так же, как было в 2023, отметил Олег Пендзин.

В 2024 году ситуация будет абсолютно управляемой, инфляция будет меньше 10%.

Такое мнение высказал экономист Олег Пендзин в эфире телемарафона 30 января.

"Я абсолютно уверен, что помощь придет. Я в этой ситуации оптимист, и я объясню почему... Смотрите, с европейцами ситуация практически решена, и мы увидели встречи с господином Сийярто, видим позицию Орбана, которая вынужденно меняется под давлением наших европейских партнеров. Так что 50 миллиардов евро на четыре года мы таки получим. Что касается американцев, мы также услышали уже достаточно положительные сигналы, поэтому 24-й год мы с вами проживем, это без вопросов", — убежден эксперт.

Также читайте Сколько еще будет продолжаться война в Украине: глава НБУ сделал прогноз

Однако Олег Пендзин отметил, что есть проблемы по 25-му году.

"Там пока понимания нет. Но 24-й год, я думаю, что ситуация будет абсолютно управляемая, а раз так, то инфляция будет меньше 10%, и все будет примерно так же, подобно, как было в 23-м году", – подытожил он.

Ранее обозреватель по вопросам безопасности и обороны Майкл Пек рассказал, закончится ли война в Украине в 2024 году.