Есть ли угроза от "Орешника" в Беларуси: объяснение Буданова

Орешник / © ТСН

После громких заявлений белорусского режима о получении ракетного комплекса “Орешник”, украинская разведка расставила точки над „и“ относительно реальной цели таких маневров.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Суспільному».

По словам главы ГУР, это не свидетельствует о подготовке к немедленному применению оружия, а является частью политической игры.

«Это демонстративные действия. Руководство Беларуси и Российской Федерации делает это максимально демонстративно», — подчеркнул Кирилл Буданов.

Разведчик подчеркнул, что публичность и пафос, с которым приводится эта информация, являются ключевым индикатором намерений врага.

Отвечая на вопрос, на кого именно направлено это оружие, Буданов объяснил, что главная функция «Орешника» в данном случае психологическая. Кремль и Минск пытаются повлиять на западных партнеров Украины и саму Украину из-за страха.

«Это средство ядерного сдерживания, оно так и называется. Сдерживание — вот ключевая фраза», — отметил начальник ГУР.

На уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь о запугивании, Буданов ответил утвердительно: «Да».

Напомним, по информации разведки, Россия наращивает производство баллистической ракеты «Орешник». Это часть стратегии усиления его военного потенциала.

Ранее президент Владимир Зеленский раскрыл детали размещения «Орешника» в Беларуси.