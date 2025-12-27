- Дата публикации
Есть ли угроза от "Орешника" в Беларуси: объяснение Буданова
Буданов объяснил, на что действительно направлены эти действия.
После громких заявлений белорусского режима о получении ракетного комплекса “Орешник”, украинская разведка расставила точки над „и“ относительно реальной цели таких маневров.
Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Суспільному».
По словам главы ГУР, это не свидетельствует о подготовке к немедленному применению оружия, а является частью политической игры.
«Это демонстративные действия. Руководство Беларуси и Российской Федерации делает это максимально демонстративно», — подчеркнул Кирилл Буданов.
Разведчик подчеркнул, что публичность и пафос, с которым приводится эта информация, являются ключевым индикатором намерений врага.
Отвечая на вопрос, на кого именно направлено это оружие, Буданов объяснил, что главная функция «Орешника» в данном случае психологическая. Кремль и Минск пытаются повлиять на западных партнеров Украины и саму Украину из-за страха.
«Это средство ядерного сдерживания, оно так и называется. Сдерживание — вот ключевая фраза», — отметил начальник ГУР.
На уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь о запугивании, Буданов ответил утвердительно: «Да».
Напомним, по информации разведки, Россия наращивает производство баллистической ракеты «Орешник». Это часть стратегии усиления его военного потенциала.
Ранее президент Владимир Зеленский раскрыл детали размещения «Орешника» в Беларуси.