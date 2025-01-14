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Есть ли угроза отрезания Покровска от линии поставки: в ОСГВ "Хортица" ответили

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Есть ли угроза отрезания Покровска от линии поставки: в ОСГВ "Хортица" ответили

Обстрел Покровской общины

Об окружении или перерезке сейчас речь не идет.

Чтобы отрезать Покровск от линии снабжения, оккупантам нужно зайти одновременно с юга, запада и севера. Если такие планы у них и есть, то они от них очень далеки.

Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"Но именно к югу от города постоянно идут активные суровые сражения. Там более 50 боеприкосновений в сутки", — акцентировал он.

Трегубов отмечает, что на Покровском направлении сейчас сосредоточены величайшие усилия российских войск. Также и на обороне Покровска сосредоточены основные усилия украинских воинов.

Напомним, российские оккупационные войска движутся в обход крупных городов на востоке нашей страны, в частности, они не атакуют Покровск в лоб. оккупанты режут нам сообщение с Днепропетровской областью. По словам бойцов, противник "выходит на удушение".

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