Есть ли угроза полуокружения Покровска: в ОСГВ "Хортица" ответили

Россияне пытаются обходить Покровск по небольшим населенным пунктам. Речь не идет о полуокружении города.

Об этом сказал майор Виктор Трегубов.

По словам Трегубова, враг не лезет "в лоб" на хорошо подготовленную территорию, а пытается обходить по малым населенным пунктам, чтобы обрезать логистические цепочки.

"Это логическая тактика. Но то, что они ее применяют, свидетельствует о том, что у них сейчас нет сильного преимущества в живой силе и технике, которая у них была раньше. То есть они уже должны экономить, а не просто лезть вперед в надежде как можно быстрее захватить определенный участок территорию и получить какие-то награды несмотря на потери личного состава", – отметил он.

Впрочем, ВСУ готовы к этому сценарию. Сейчас идут бои в пригородах.

Ранее речь шла о том, что попытки врага выйти и надежно закрепиться на трассе Покровск-Константиновка к северу от Воздвиженки – это только начало операции на нашем левом фланге Покровска.

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