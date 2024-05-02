Есть ли угроза прорыва россиян в Курахово: Коваленко — о возможностях оккупантов

Давление на Курахово в Донецкой области будет продолжаться, но довести его до столь катализирующего наступления уровня.

Об этом 2 мая во время телемарафона сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам эксперта, одновременно вести достаточно мощные наступательные действия по нескольким направлениям россияне не могут.

"Они могут сконцентрироваться на каком-то одном направлении. Это продемонстрировала Авдеевка: когда они сконцентрировали достаточно мощную ударную группировку для того, чтобы действовать против небольшого города и эта ударная группировка фактически состояла из подразделений нескольких общевойсковых армий", — пояснил Коваленко.

Он отметил, что враг не сможет создать несколько ударных группировок для того, чтобы сконцентрироваться на отдельной локации, ведь у него ресурса нет.

"Они даже сейчас используют резервы и занимаются передислокацией, перегруппировкой своих войск из разных группировок... В принципе, это подчеркивает то, что у них есть нехватка ресурса. Следовательно, давление на Курахово будет продолжаться, но довести его до такого катализирующего наступления уровня, как это было под Авдеевкой или так, как российское командование планирует на вторую половину 24 года... в районе Временного Яра, на Курахово реализовать ему будет очень сложно, почти невозможно", — пояснил Коваленко.

По его словам, это будет системное, постоянное давление, но без каких-либо пиковых таких показателей и формирований ударных группировок.

Напомним, по заявлению главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского, наиболее сложная ситуация сложилась именно на Покровском и Кураховском направлениях, где идут ожесточенные бои. Противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь в Покровск и Курахово.

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