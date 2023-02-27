Есть ли угроза прорыва в направлении Сватово-Купянск: Гайдай назвал оружие, необходимое для контрнаступления ВСУ

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал информацию о том, что россияне якобы хотят выбить ВСУ из Купянска, поэтому вскоре город может стать горячим участком фронта.

Об этом шла речь во время эксклюзивного интервью Гайдая корреспондентке ТСН.ua.

По словам главы ОВА, оккупанты сейчас осуществляют артиллерийскую подготовку, чуть ли не ежедневно бьют по городу.

"Это война и все может быть, учитывая то, какое количество военных действительно мобилизовано со стороны России, какое количество техники подтянуто. Я регулярно бываю в Луганской области, общаюсь со всеми подразделениями, которые защищают и Белогоровку, и Кременское, и Сватовское направления. Все подразделения, которые находятся, высокомотивированные, никто не планирует куда-то отходить", — отметил Гайдай.

Он также назвал то, что нужно подразделениям ВСУ для контрнаступления в направлении Сватово-Купянск.

"Если мы год назад продержали ту часть Луганской области, где была активная фаза боевых действий, без западного оружия четыре с половиной месяца, уничтожили более 10 тысяч только на Рубежанском и Северодонецком направлениях кафиров, то у них точно не будет мгновенного успеха на направлении Сватово- Купянск. А когда наши подразделения получат тяжелое вооружение наступательного характера, мы можем еще совершить контрнаступательную операцию", — сказал Гайдай.

Что касается конкретного оружия, необходимого для контрнаступления, то это разные САО, "Крабы", "Цезари" и другие.

"Все, что стреляет на 40+ км. Также это бронированные автомобили и бронемашины типа М2 "Брэдли", танки — модернизированные в Чехии Т-72 и западные образцы. Что касается терминов, пусть лучше рассказывает Генштаб, потому что именно он планирует все операции", — отметил Сергей Гайдай.

Накануне эксперты отмечали, что враг продолжает увеличивать количество обстрелов в Луганской области. Самыми горячими точками назвали направление Кременной и Белогоровки. Также противник накапливает технику и ресурсы в Сватовском направлении.

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