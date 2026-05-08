Есть ли угроза со стороны Беларуси: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

Беларусь / © ТСН.ua

Реклама

Ситуация на северной границе Украины остается под пристальным наблюдением пограничников. Несмотря на отсутствие значительного скопления ударных группировок врага непосредственно на границе, Россия продолжает использовать территорию Беларуси для технологической поддержки своих атак и психологического давления.

Об этом рассказал в эфире «День.LIVE» спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Одним из наиболее резонансных инцидентов последнего времени стал залет воздушного шара с территории Беларуси в пределах Киевской области. Как оказалось, это средство используется оккупантами не для разведки, а для координации ударов.

Реклама

«Этот шар фактически нес ретранслятор, который усиливал сигнал для российских воздушных средств, которыми враг именно в то время атаковал Украину. Такие средства Беларусь, к сожалению, размещает и стационарные по направлению нашей границы, а тут еще и увидели применение воздушных средств. Этот ретранслятор как раз помогает вражеским беспилотникам России оказать большее влияние для обстрела по территории Украины», — отметил Демченко.

Кроме воздушных шаров пограничники за последние дни фиксировали несколько пролетов вертолетов вдоль границы по белорусской территории.

Развитие военной инфраструктуры: затишье перед бурей?

Представитель ГПСУ отметил, что хотя перемещение тяжелой техники или наращивание подразделений пока не отмечается, инфраструктура в Беларуси продолжает активно развиваться. Речь идет о военных полигонах, базах и логистических путях.

«Беларусь продолжает поддерживать в целом Россию. Конечно, и в любой момент Россия также может использовать это в дальнейшем, если примет решение перебросить на территорию Беларуси дополнительные силы. Мы мирный народ, но мы помним начало полномасштабного вторжения», — отметил Демченко.

Реклама

Он подчеркнул, что Беларусь остается площадкой, которую Россия может свободно использовать для провокаций или повторного наступления. Исторический опыт показывает, что враг способен быстро менять численность контингента в соседней стране.

«О площадке — это та территория, которую Россия может свободно использовать, если для себя примет решение повторно осуществить вторжение именно с территории Беларуси. Потому что еще в 2022-2023 годах, даже когда враг был отброшен за пределы нашей границы на отдельных направлениях, на территории Беларуси находилось от 10 до 12 тысяч российских военных», — заявил спикер ГПСУ.

Угроза со стороны Беларуси — последние новости

Напомним, украинские пограничники продолжают отслеживать ситуацию на белорусском направлении и фиксируют признаки развития инфраструктуры и логистических возможностей. Речь идет, в частности, об активности, которая может быть использована во взаимодействии с РФ.

Ранее Жорин заявил, что в настоящее время реальной угрозы нового наступления со стороны Беларуси нет, поскольку там не сформирована достаточно ударная группировка войск.

Реклама

Новости партнеров