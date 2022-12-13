Есть ли угроза вторжения со стороны Беларуси: заявление украинских пограничников

Спикер ГНСУ Андрей Демченко прокомментировал внезапную проверку боеготовности войск Беларуси. Он подчеркнул, что пока угрозы нового вторжения нет.

Об этом он сказал 13 декабря во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ".

В Государственной пограничной службе Украины считают, что белорусы нагнетают ситуацию на белорусско-украинской границе. Пограничники будут усиленно наблюдать за ситуацией в Беларуси.

"Не фиксируется изменений в обстановке по линии границы. Ситуация остается полностью контролируемой. Те подразделения Вооруженных сил Беларуси, которые и раньше находились на усилении границы с нашей страной, так и остаются – их количество и характер действий не изменяются. Создание групп, которые могли осуществить вторжение мы не фиксируем", — сказал Демченко.

Проверка боеготовности войск Беларуси: что известно

Накануне самопровозглашенный президент Лукашенко поручил подчиненным начать проверку боевой готовности белорусской армии. Также белорусские военные начали возводить переправу на реках, которые находятся все же далеко от украинской границы.

Мониторинговая группа "Белорусский гаюн" сообщила, что Беларусь перебрасывает подразделение сил специальных операций — 103 Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду в Брестскую область, что возле границы с Украиной.

Накануне сообщалось, что россияне в Беларуси перетягивают свою технику ближе к границе с Украиной.

В Минобороны РБ отметили, что проверка боеготовности носит широкомасштабный характер, который в дальнейшем будет наращиваться. Цель – проведение анализа готовности белорусских военных к боеготовности.

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