Есть ли в Украине инфраструктура для обслуживания F-16 – Игнат объяснил

В Воздушных силах рассказали, могут ли в Украине обслуживать истребители F-16.

Американские истребители уже взлетали с территории Украины. Самолеты F-16 можно было бы разместить на территории нашей страны, ведь у нас есть соответствующий опыт их обслуживания.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Можно было бы уже их здесь разместить и они взлетали бы, как они это делали в 2012 и 2018 годах американские F-15. Для того чтобы осуществлять взлет и посадку, нужно управление ими, системы связи и прочее. Безусловно, логистика, самолеты нужно обслуживать и заправлять. Это можно делать и это делалось на территории Украины", — отметил Игнат.

По его словам, подготовка инфраструктуры для будущих F-16 сегодня очень серьезная, особенно в условиях боевых действий, ведь истребители являются целью для россиян.

"Должны сделать все, чтобы готовящаяся инфраструктура была адаптирована. Потому что сделать капитальной ее – не очень простой процесс, особенно, когда находимся под ежедневными обстрелами. Адаптация происходит, пилоты учатся", — добавил Юрий Игнат.

Напомним, посол рассказал, когда Украина получит от Нидерландов истребители F-16 и будут ли дополнительные "сюрпризы".

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