Есть ли в Украине основания для отключения света по графикам: ответ эксперта

На ситуацию могут повлиять обстрелы со стороны врага.

Пока в Украине нет оснований для отключения света по графикам. Они могут начать действовать только в случае, если температура воздуха будет ниже -10 градусов и будет держаться таковой в течение недели или двух.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

"Тогда не будет возможности применить какие-либо дополнительные резервы. И, да, возможен возврат этих графиков", — констатировал он.

По прогнозам Укргидрометцентра, в феврале температура воздуха будет выше, составит от -3 до +2 градусов. Так что единственной угрозой в феврале может быть только очередная российская массовая комбинированная атака, но не морозы.

В большинстве регионов Украины температура будет в основном положительной.

"Единственной угрозой, которая может привести к отключениям, является очередная массированная комбинированная атака РФ на объекты энергетической инфраструктуры и возможная неэффективная работа средств ПВО и ПРО", — отметил эксперт.

Других причин по состоянию на данный момент, уверяет он, нет.

Напомним, в "Укрэнерго" опровергли информацию СМИ о потенциальных отключениях света из-за морозов . Пока ограничения электроснабжения в связи с похолоданием нет.

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