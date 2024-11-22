Есть ли войска КНДР на Харьковщине – в ВСУ ответили на путаницу

В ОТУ "Харьков" опровергли данные о появлении солдат из Северной Кореи в Харьковской области.

Оперативно-тактическая группировка "Харьков" опровергает информацию о присутствии северокрейских на территории Харьковской области.

Об этом говорится в заявлении ОТУ "Харьков".

"Человек, являвшийся первоисточником этой информации, не является официальным спикером ОТУ "Харьков" и комментировал оперативную обстановку вне своей компетенции", — говорится в сообщении.

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Военные призвали СМИ и общественность учитывать только сообщения, обнародованные на официальных каналах коммуникации Вооруженных Сил Украины.

"Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела, Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск", — добавили в ОТУ "Харьков".

Напомним, 22 ноября командир сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады Назарий Кишак заявил, что военные из КНДР уже находятся в Харьковской области. О появлении северокорейских военных на харьковском направлении "Суспільному" также говорил спикер ОТУ "Харьков" Евгений Романов.

Ранее южнокорейская разведка назвала численность войск КНДР в Курщине.

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