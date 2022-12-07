"Россияне не бегут с поля боя": Путин продемонстрировал полную неосведомленность о своих солдатах-дизертирах

По мнению российского диктатора, россияне не убегают с поля боя на войне против Украины.

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что дезертирства среди российских военнослужащих в зоне "специальной военной операции" нет, есть лишь отдельные случаи.

Об этом президент РФ заявил 7 декабря во время встречи с членами Совета по правам человека.

"Есть ребята, которые покидали свои боевые позиции? Да, такое случалось, сейчас все меньше и меньше. Повторяю еще раз: ничего подобного массового характера (дезертирство – ред.) у нас нет", — сказал Путин.

Российский диктатор также заявил, что информация о "лагерях для дезертиров" якобы не соответствует действительности.

"У нас нет никаких зон, лагерей, все это чушь, фейки, не имеющие под собой никаких оснований".

Факты дезертирства среди военных РФ

Во вторник, 6 декабря, стало известно, что группа оккупантов, среди которых завербованные зеки, решила сбежать со своих позиций в Донецкой области.

На днях также появилась информация, что сбежавший из армии РФ дезертир расстрелял в Ростовской области полицейских из пулемета.

Летом оккупанты массово убегали от войны в Крым.

По данным СМИ, около 700 российских контрактников из 64-й мотострелковой бригады, которая совершала зверства в Киевской области, в частности в Буче, пытались покинуть Украину.

Солдаты РФ также прятались в подвалах, заброшенных и разрушенных зданиях, ища любого способа покинуть территорию Украины.

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