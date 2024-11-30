"Есть логистическим хабом": спикер добровольческой армии объяснил, чем важна для оккупантов Великая Новоселка

Великая Новоселка является важным опорным пунктом и логистическим хабом Сил обороны на юге Донецкой области. В этом районе врагу удалось добиться некоторых тактических успехов.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук.

Он отметил, что целью путинской армии является перерезание логистики для действующих в этом районе украинских подразделений.

"Врагу удалось продвинуться на достаточно значительное расстояние. Усилия, которые противник прилагает для того, чтобы захватить Великую Новоселку, понятны. Собственно, это продолжение тех же усилий, которые враг сегодня сосредоточивает на Кураховском и Покровском направлениях", — отметил спикер.

Сергей Братчук также прокомментировал ситуацию в Запорожском направлении. По его словам, за прошедшие сутки на этом отрезке фронта россияне провели шесть штурмов. Однако главной проблемой является использование кафиров авиационного вооружения.

"Прежде всего, мы говорим о КАБах, о тех угрозах, которые враг с помощью этого авиационного вооружения несет для мирных граждан. РФ продолжает свой террор в этом направлении", — добавил спикер.

Он добавил, что говорить о создании какого-то ударного кулака для наступления на областной центр Запорожья сегодня не приходится. И также в Запорожском направлении активно возводятся фортификационные сооружения на всех линиях обороны.

Напомним, в Украине с начала суток на фронте произошло 153 столкновения, бои продолжаются на шести участках, самые большие обстрелы сейчас на Кураховском направлении.

Читайте также: