"Есть люди, которые будут искать всех их": Зеленский заявил, что будет настаивать на трибунале для оккупантов, но он долгий

"Есть люди, которые будут искать всех их": Зеленский заявил, что будет настаивать на трибунале для оккупантов, но он долгий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство будет настаивать на международном трибунале над российскими военными преступниками, однако есть украинцы, которые будут искать оккупантов самостоятельно.

Суд над российскими оккупантами может длиться долго и терпения у людей не хватит.

Об этом Зеленский рассказал в интервью польским СМИ.

"Мы знаем, что трибунал длинный, но мы точно знаем историю фашизма, нацизма, знаем историю Израиля и Югославии. Мы знаем, что эти шаги долгие, и терпения у людей не хватит. А иногда так бывает, что жизни семей не хватает… Мы будем настаивать на международном трибунале. Будут люди – будут приговоры. Это вопрос времени", – рассказал глава государства.

Он добавил, что после всех совершенных российскими оккупантами военных преступлений, появилось немало украинцев, которые будут самостоятельно искать виновников для "мести справедливой мести".

"Я знаю, что в нашем обществе есть люди, которые будут искать всех их. Я знаю. И здесь ничего не поделаешь. И это никакая не угроза. Я вам это говорю откровенно, как отец, как муж. Я знаю, что у нас в Украине таких людей очень много. Как наши люди боролись – они уже доказали, что их много. Поэтому кто-то будет ждать международного суда, а кто-то будет ждать, как говорится, ночи", – рассказал Зеленский.

В то же время, он выразил убеждение, что должна быть историческая справедливость – судебный приговор виновникам, ведь "одно убийство или одна месть – они все равно забудутся".

"Ибо исторически этого никто не простит, в книгах это должно остаться. Это должно передаваться поколениям, чтобы такие вещи не повторялись. Потому что это должно быть оскорбительным для народа и государства, принимавших в этом участие. Даже для следующих поколений. Как и с Германией. Они это чувствуют. Современные немцы, конечно, – ни при чем, мы это понимаем, но они все равно чувствуют, что имеют отношение к этой исторической ответственности. Это важно", – резюмировал президент.

Президент Украины пообщался с представителями польских СМИ

Напомним, 28 апреля ПАСЕ приняла резолюцию с предложением срочно создать специальный международный трибунал для расследования военных преступлений в ходе агрессии России против Украины.

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