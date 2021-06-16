Есть надежда после Женевы: в Кремле заговорили о возможности урегулирования ситуации на Донбассе

Кремлевский куратор Донбасса заявил, что Минские соглашения — это основа для политического урегулирования конфликта.

После встречи Байдена с Путиным появилась надежда на урегулирование ситуации на Донбассе.

Так считает заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, которого называют является главным переговорщиком и кремлевским куратором урегулирования ситуации на востоке Украины, информирует "Интерфакс.

"Кажется, да, есть надежда", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, доволен ли итогами переговоров.

По словам Козака, Минские соглашения — это основа для политического урегулирования конфликта.

"Мы сказали, что Минские соглашения – это безальтернативная основа для политического, невоенного урегулирования конфликта. Надо следовать Минским соглашениям, прежде всего в политической сфере", — сказал замглавы администрации Путина.

Он заявил, что американская сторона согласилась с этой позицией.

"Да, конечно. Это не наша подсказка и не наша просьба. Это активная позиция. Будем надеяться, что она будет реализована", — добавил он.

Тем не менее, кремлевский куратор Донбасса снова заявил, что именно Украина не выполняет Минские договоренности.

"Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие, прежде всего, на украинскую позицию, есть шанс, что что-то сдвинется с мертвой точки", — сказал Козак.

Ранее Дмитрий Козак выдвинул условие для участия США в переговорах насчет ОРДЛО.

Напомним, что Байден обсудил с Путиным Минские договоренности.

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