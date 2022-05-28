"Есть ненависть к тому, что сделали российские войска": Зеленский – о массовой "украинизации"

"Есть ненависть к тому, что сделали российские войска": Зеленский – о массовой "украинизации"

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что это очевидно, почему русскоязычные украинцы после вторжения РФ и совершения ряда преступлений массово начали переходить на украинский язык.

В то же время он подчеркнул, что в Украине нет запрета на общение языков, включая русский.

Об этом глава Украины Владимир Зеленский рассказал интервью проекту Nieuwsuur нидерландского канала NOS.

"Никогда об этом не думал. Я могу общаться на любом языке, на котором хочу. И это обо всех в Украине", — ответил Зеленский на вопрос журналисты, будет ли он в дальнейшем общаться на русском языке.

"Но после вторжения РФ, это правда, многие из нас, украинцев, особенно русскоязычных (перешли на украинский язык – ред.). Потому что уничтожение городов было там, где большинство людей были русскоязычными. Это восток нашего государства. Конечно, это правда, что многие перешли на украинский язык сами, потому что есть ненависть к тому, что сделали российские войска. Однако все равно запрета общаться (в Украине — ред. ) на любом языке у нас нет", — сказал глава государства.

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