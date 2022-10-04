Есть новые освобожденные населенные пункты, продолжаются жесткие бои – Зеленский о контрнаступлении

Через сутки, 3 октября, украинские защитники продолжили наступательное движение. Есть новые освобожденные населенные пункты в нескольких областях.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 3 октября.

По словам главы государства, жесткие боевые действия продолжаются на многих участках фронта. Однако все больше оккупантов пытаются убежать, большие потери терпит вражеская армия.

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"Все больше понимания того, что Россия совершила ошибку, пойдя войной против Украины. Конечно, там есть много фанатиков. Тех, кто никогда не признает очевидную вещь, что это бессмысленная война для России, в которой Россия не может победить. Потому что невозможно победить народ, который сохраняет единство и знает, за что сражается", – сказал Зеленский.

Ранее в Нацгвардии обнародовали видео освобождения Золотой Балки в Херсонской области. Видео из Золотой Балки, опубликованные украинскими бойцами, появились в Сети еще 2 октября.

Ранее ВСУ подтвердили освобождение села Торское в Донецкой области. Также стало известно, что ВСУ освободили населенные пункты Архангельске и Миролюбовка в Херсонской области.

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