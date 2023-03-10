Есть нюансы юридического характера: Подоляк объяснил, почему не объявляют имя расстрелянного за "Слава Украине" военного

Имя и фамилию погибшего военнопленного официально озвучит президент Украины Владимир Зеленский.

Имя военного ВСУ, которого российские оккупанты захватили в плен и расстреляли за слова "Слава Украине!", практически установлено. Однако есть определенные юридические нюансы, поэтому публично его пока не объявляют.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 10 марта в интервью журналисту Василию Голованову.

По словам Подоляка, имя и фамилию погибшего военнопленного официально озвучит президент Украины Владимир Зеленский.

"Имя практически окончательно уже определено, но еще определенные нюансы есть юридического характера. Давайте дождемся, будет официальное заявление президента и будет официально заявлено имя и фамилия героя, который сказал "Слава Украине", – объяснил советник руководителя ОП.

Отметим, что 9 марта руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что экспертизы по установлению имени расстрелянного войсками РФ украинского Героя еще продолжаются. Чиновник отметил, что этим вопросом занимаются Служба безопасности и Офис генерального прокурора.

Напомним, 6 марта в Сети опубликовали видео, на котором российские военные расстреляли пленного бойца ВСУ. Оккупанты открыли огонь по украинцу после его слов: "Слава Украине!".

Активист Сергей Стерненко заметил, что перед казнью воина, вероятно, заставили копать себе могилу.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина найдет убийц.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что по факту расстрела пленного возбуждено уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УК – нарушение законов и обычаев войны.

Отметим, региональное управление Сил ТрО "Север" Вооруженных сил Украины назвало имя воина ВСУ, которого жестоко казнили российские оккупанты. По их данным, это – Александр Мациевский.

Фото: Региональное управление Сил ТрО "Север" Вооруженных сил Украины

Однако 30-я отдельная механизированная бригада имени Князя Константина Острожского сообщила, что, по предварительным данным, погибшим является военнослужащий бригады Тимофей Шадура.

Фото: из соцсетей

В пресс-службе бригады добавили, что военный Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе города Бахмут.

Все что известно о бойце, которого россияне расстреляли за лозунг "Слава Украине"

Читайте также: