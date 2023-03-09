Есть очень интересная деталь: эксперт объяснил, на что указывает массированный запуск "Кинжалов"

Военный эксперт Петр Черник прокомментировал массированные пуски России ракет "Кинжал", которыми она атаковала Украину 9 марта. Он объяснил, что это означает, что качественных ракет у окупантов становится все меньше.

Об этом Черник сказал в эфире 24 канала в четверг, 9 марта.

Также, по его предположениям, окно между массированными обстрелами теперь будет увеличиваться.

"В том, что произошло сегодня, есть очень интересная деталь, которая является и хорошей, и плохой новостью одновременно — это применение 6 ракетных комплексов Х-47М2 «Кинжал». Почему хороша? Потому что для россиян эта ракета новейшая (2017 года разработки) ), их немного (в пределах 53), и это действительно самый неприкосновенный запас, который может быть.Если они его применили, это означает, что действительно хороших качественных ракет других классов у них все меньше и меньше.Плохая новость — если эти комплексы работают, то защиты от них на данный момент у нас нет. Возможно, когда появятся комплексы Patriot и французско-итальянские SAMP/T, эта ситуация будет улучшена", — отметил он.

Черник добавил, что последний пакет санкции США способствует торможению производства ракет типа "Кинжал". Впрочем, через третьи страны Россия может обходить ограничения.

"Важным аспектом является то, что в ракете «Кинжал» 130 элементов. До начала агрессии это было в открытых источниках и эти элементы производились именно в странах Запада. Последний американский санкционный пакет касается уплотнения этой сетки поставок в РФ, в первую очередь микроэлектроники и полупроводников.И она действительно с каждым месяцем будет только уплотняться.Но, к сожалению, на мой взгляд, не дойдет до абсолютного закрытия. Ведь мы живем в большом капиталистическом мире.Как говорил Черчилль: "Если рынок не будет свободным, он будет черным" "В мире есть очень много производителей, которые ради собственной философии наживы будут идти даже на криминальные сделки. Однако, подчеркну, что полноценно в большом количестве производить эти ракеты они точно не смогут", — считает он.

Военный эксперт отметил, что в настоящее время Россия может производить до 40 ракет в месяц. Речь идет о ракетах типа Х-101 и "Калибр", но "эта удавка будет затягиваться с каждым месяцем все сильнее".

Напомним, в ночь на 9 марта Россия нанесла массированный ракетный удар. Целями стали объекты критической инфраструктуры в разных регионах Украины. По информации Генштаба, оккупанты совершили 81 пуск различных ракет, а также — восемь пусков беспилотников Shahed.

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