Есть очередные потери: в Офисе президента рассказали о наступательной способности РФ

Есть очередные потери: в Офисе президента рассказали о наступательной способности РФ

В течение ночи наши силы наносили удары по противнику.

Российские оккупанты практически потеряли возможность наступать на территории Украины.

Об этом на брифинге сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

“Враг ведет только тактические действия и накапливает резерв, который поддается сокрушительным ударам наших ракетных войск, артиллерии и авиации. На протяжении ночи наши силы наносили удары по противнику. Он имеет очередные потери, поэтому пришел к ударам в ответ. Но в сравнении с нашими ударами, они были маленькими и не страшными”, - рассказал Алексей Арестович.

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